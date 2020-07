Samantha De Grenet fa gli auguri al marito: “Siamo caduti ma ci siamo rialzati più forti” (Di giovedì 30 luglio 2020) Samantha De Grenet ha fatto gli auguri al marito Luca Barbato con un toccante post su Instagram. La foto in bianco e nero li vede assieme uno vicino all’altro. La De Grenet – che ha recentemente ricordato i due anni dalla guarigione dal cancro – ha i meravigliosi capelli ricci accarezzati dal vento. Luca Barbato, che ha compiuto 46 anni, le cinge dolcemente la vita, indicando l’orizzonte con le dita della mano. Uno scatto splendido, frutto del talento di Gianluca Saragò e nel quale è chiara la bellezza di un percorso di coppia che dura da tanti anni tra momenti di gioia e altri di difficoltà. A completare il tutto, ci ha pensato la caption scelta dalla showgirl. Ci siamo incontrati e amati, ci siamo allontanati ma senza in ... Leggi su dilei

zazoomblog : Samantha De Grenet “..oggi 23 luglio compio due anni! Perché..? Chi sa sa” - #Samantha #Grenet #“..oggi #luglio - zazoomblog : Samantha De Grenet festeggia: “Siate semplicemente felici per me” - #Samantha #Grenet #festeggia: #“Siate - Amore4Zampe : Chi sarà il suo amico misterioso? CLICCA QUI -

Ultime Notizie dalla rete : Samantha Grenet

DiLei

Scatti di donne in bianco e nero stanno letteralmente invadendo Instagram. Sono donne che supportano le donne, e che manifestano il loro impegno accettando la nuova challenge social. Dive americane o ...Una dopo l’altra le vip stanno partecipando alla nuova challenge per le donne e Antonella Clerici e Caterina Balivo sono state tra le prime a pubblicare le foto in bianco e nero. E’ la nuova sfida soc ...