Roma, Dzeko: "Miglioriamo partita dopo partita. Ora testa al Siviglia" (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma - La Roma batte il Torino 3 a 2, blinda il quinto posto e si qualifica matematicamente alla prossima Europa League con una giornata d'anticipo. Grande prestazione della squadra giallorossa, ... Leggi su corrieredellosport

OfficialASRoma : Triplice fischio ?? Conquistiamo i tre punti e ci assicuriamo il quinto posto. Dzeko ?? Smalling ?? Diawara ?? F… - OptaPaolo : 16 - Edin #Dzeko é il quarto giocatore della #Roma a segnare più di 15 gol in tre campionati di Serie A distinti, d… - CorSport : #Roma, #Dzeko: 'Miglioriamo partita dopo partita. Ora testa al #Siviglia' ?? - siamo_la_Roma : ?? #Dzeko fa 106 e raggiunge #Volk ?? #Smalling vola in cielo come #LeBron e #Diawara s'inventa rigorista ?? Ecco l… - FDR0_ : La Roma ha avuto 13 rigori, quindi mettiamo una 10ina di gol a Dzeko e diventano 26 -