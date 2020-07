“Riempire le aule di quei banchi inutili è solo uno spreco”, dice il professor Galli (Di giovedì 30 luglio 2020) Il primario dell’ospedale Sacco di Milano, il professor Massimo Galli, ritiene del tutto inutili i banchi scolastici – molto costosi – voluti dal Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Ancora si continua a discutere sulle linee guida per la riapertura in sicurezza delle scuole prevista per il 14 settembre. Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina sarà affiancata dal … L'articolo “Riempire le aule di quei banchi inutili è solo uno spreco”, dice il professor Galli proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

