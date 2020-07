Orari minimi da garantire in caso di lockdown e piani da parte degli istituti: la scuola si organizza per il rientro a settembre (Di giovedì 30 luglio 2020) La scuola si organizza in vista del ritorno tra i banchi a settembre. Il nuovo documento sulle linee guida del Ministero dell’Istruzione per la Didattica Digitale Integrata e’ pronto e fornisce indicazioni in vista della riapertura e in caso di nuovi lockdown. Ora tocca agli istituti scolastici: dovranno scrivere appositi piani per la didattica digitale integrata che, nelle scuole superiori, potra’ essere in parte applicabile gia’ da settembre organizzando anche turnazioni per la didattica in presenza o a distanza in caso di carenze di spazio. Categorico il numero di ore minime stabilite in caso di chiusure: in una settimana dovranno essere 10 per le prime ... Leggi su meteoweb.eu

Quando è esploso il contagio, a inizio anno, il covid-19 ha mietuto vittime soprattutto tra i più anziani. Ma a lungo termine le conseguenze della pandemia rischiano di essere peggiori per i più giova ...

Scuola, niente prof in più alle superiori e orari scaglionati

Novità dall’incontro, ieri, tra presidi e Ufficio scolastico regionale, guidato da Rocco Pinneri, in vista del ritorno a scuola (14 settembre). Nel dettaglio: i nuovi insegnanti promessi dal governo a ...

