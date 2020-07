Nocera Inferiore, approvato il progetto Scuole Sicure (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – approvato il progetto predisposto dall’Amministrazione Torquato e dall’Ufficio Pubblica Istruzione per garantire un modello di Sicurezza attivamente partecipata per i giovani cittadini. La realizzazione del progetto “Scuole Sicure 2020/ 21” si inserisce all’ interno della strategia complessiva delle politiche di Sicurezza integrata promossa dall’Ente. “Esso si svilupperà attraverso interventi integrati finalizzati al rafforzamento delle iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree circostanti gli Istituti scolastici”, ha chiarito l’ Assessore al ramo Federica Fortino. Le aree scolastiche oggetto di intervento, saranno la ... Leggi su anteprima24

