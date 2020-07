Napoli, Mertens: "Il Barcellona? Può succedere di tutto" (Di giovedì 30 luglio 2020) Napoli - "La partita con il Barcellona? Può succedere di tutto. Gattuso ci sta caricando molto. Se non sei convinto in questa partita, non puoi giocare a calcio. Dobbiamo andare a giocare per fare una ... Leggi su corrieredellosport

cmdotcom : #Napoli, #Mertens: 'Aiuterò #Osimhen e #Petagna a crescere. #Immobile? Spero non batta #Higuain!'… - NapoliSoccerNET : Mertens: 'Napoli è una città bellissima, non ho bisogno di aggiungere altro' #ForzaNapoliSempre #SSCNapoli… - calciomercatoit : ???#Napoli - dal #Barcellona al futuro, fino ad #Osimhen: parla #Mertens ??#CMITmercato - sportli26181512 : #Napoli, Mertens: 'Il Barcellona? Può succedere di tutto': Il belga ai microfoni di Radio Kiss Kiss #Napoli: 'Rinno… - sportface2016 : #Napoli | #Mertens: 'Fiducia per la #ChampionsLeague, contro il #Barcellona può succedere di tutto' -