Juve U23, dopo Pirlo tocca a Storari. L’indiscrezione del 12 maggio (Di giovedì 30 luglio 2020) dopo Pirlo adesso tocca a Storari come vi abbiamo raccontato il 12 maggio. Continua il restyling della seconda squadra bianconera dopo la vittoria della Coppa Italia di serie C di quest’anno. Il ruolo lasciato vacante da Pecchia è stato colmato e adesso ci sarà spazio per altre novità. Sarò addio anche con il Team Area Manager Fusco, ma ci sarà dunque l’ingresso in società dell’ex portiere Marco Storari. FOTO: Sito Milan L'articolo Juve U23, dopo Pirlo tocca a Storari. L’indiscrezione del 12 maggio proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Sarri: 'Con la #ASRoma schiero l'U23'. Ma chi sono i giovani della #Juventus che potrebbero giocare sabato sera? - Agenzia_Ansa : #Pirlo ufficiale alla Juventus, allenerà l'U23 @juventusfc - lookatbald : RT @TMit_news: Ufficiale: Andrea Pirlo nuovo tecnico della Juventus U23 - clikservernet : Juve U23, dopo Pirlo tocca a Storari. L’indiscrezione del 12 maggio - Noovyis : (Juve U23, dopo Pirlo tocca a Storari. L’indiscrezione del 12 maggio) Playhitmusic - -