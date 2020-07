Incidente sull'A1: tre camion coinvoti. 8 chilometri di coda (Di giovedì 30 luglio 2020) coda di otto km in direzione Bologna sulla Variante di valico per un Incidente avvenuto intorno alle 7 tra Badia ed il bivio per la A1 Panoramica: tre i camion coinvolti, due le persone rimaste ferite. Leggi su lanazione

cagliaripad : Grave incidente d’auto sull’Asse mediano: 25enne sbalzata fuori dall’abitacolo - RSInews : Scontro sull'A2, ferito un 38enne Protagonisti dell'incidente un'auto e un furgone; autostrada chiusa fino alle 09.… - Ticinonline : Incidente sull'A2, serie ferite per il passeggero del furgone #a2 #incidente #maroggia #tiotraffico - teletext_ch_it : Incidente sull'A2, un ferito - LiberaTvTicino : Maroggia, incidente sull'A2: un ferito grave e traffico in tilt -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sull Incidente sull'A1: tre camion coinvolti. 8 chilometri di coda LA NAZIONE Incidente di Santa Marinella: denunciato dalla Polizia di Stato l’autista del mezzo

Un romano 45enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato in seguito al grave incidente avvenuto nella tarda serata del 27 luglio, sulla via Aurelia, nel comune di Santa Marinella, nel quale è rimast ...

Incidente sulla statale 106, due morti e due feriti

E’ di due morti e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 106 all’altezza di Cropani Marina. A scontrarsi frontalmente, per cause che sono in corso di accertament ...

Un romano 45enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato in seguito al grave incidente avvenuto nella tarda serata del 27 luglio, sulla via Aurelia, nel comune di Santa Marinella, nel quale è rimast ...E’ di due morti e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 106 all’altezza di Cropani Marina. A scontrarsi frontalmente, per cause che sono in corso di accertament ...