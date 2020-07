Il Campidoglio 'scivola' sull'appalto della pulizia stradale (Di giovedì 30 luglio 2020) I problemi a Roma, si sa, si estendono a macchia d'olio. E mai, come in questo caso: il caos che sta congestionando piazza Re di Roma con le transenne in via Albalonga, denunciato ieri da Leggo, è qualcosa che si sta ripetendo in tutta la città. Da San Giovanni a Ostia fino alla via Tiburtina. La strada, tra le più trafficate di piazza Re di Roma, ha una grossa chiazza di olio a terra, ... Leggi su leggo

Il Campidoglio "scivola" sull'appalto della pulizia stradale

