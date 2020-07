Gravissimo lutto per Antonio Cabrini, il secondo in famiglia: “Così è devastante, per me era tutto” (Di giovedì 30 luglio 2020) È proprio un periodaccio per Antonio Cabrini, l’ex campione della Juventus e della nazionale italiana ha dovuto affrontare due perdite davvero importantissime. Due legami fondamentali nella vita di ognuno, son stati portati via ad Antonio Cabrini nel giro di pochi mesi. Proprio 8 mesi fa lo ha lasciato l’amato padre Vittorio, roccia e colonna portante per l’ex bomber fin da quando era un bimbo e poi nel corso della sua intera vita. Una volta assimilata la scomparsa del padre Vittorio, Antonio Cabrini ha subito un’altra steccata da parte della vita, dovendo dire prematuramente addio ad un altro legame unico della sua famiglia. Si tratta del fratello dell’ex campione della Juventus e della nazionale italiana, che è venuto a ... Leggi su caffeinamagazine

