GP Gran Bretagna, Vettel: “Mi sento ancora al top fisicamente” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Come sto fisicamente? Mi sento molto bene e sento di poter dare ancora molto. Non penso di trovarmi in condizioni peggiori a livello fisico rispetto ai tanti anni in cui ho corso in F1“. Sebastian Vettel si sente ancora nel pieno delle sue capacità in attesa di firmare un nuovo contratto dopo l’addio a fine stagione alla Ferrari. “Dipenderà tutto da quali opzioni avrò per il futuro – ha aggiunto il tedesco in conferenza stampa pre Gran Premio di Gran Bretagna – e spero di esserci anche nel 2022 quando ci sarà un Grande cambiamento nelle regole di questo sport“. Infine sulle prestazioni della Rossa: “Sono stato piuttosto chiaro anche le ultime volte: con il ... Leggi su sportface

SkySportF1 : Formula 1, GP Gran Bretagna. Verstappen: 'Non mi dispiacerebbe se piovesse a Silverstone' #SkyMotori - repubblica : Coronavirus, la Spagna fa paura all'Europa. Norvegia e Gran Bretagna impongono la quarantena [aggiornamento delle 1… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus in Gran Bretagna quarantena per chi torna dalla Spagna. Chi è già rientrato sarà sottoposto al test… - Eurosport_IT : Bisogna attendere il secondo tampone ma Sergio #Perez ha già saltato le conferenze stampa per isolamento... ?? #F1… - IlBlacco : @STROfficialTeam Perché nei altri stati tipo Usa Gran Bretagna oppure Francia è già una realtà economica e sociale… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Alimenti per neonati: in Gran Bretagna la situazione peggiora ilfattoalimentare.it GP Gran Bretagna, Vettel: “Mi sento ancora al top fisicamente”

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.

F1, Sergio Perez in isolamento: tampone non negativo

valido per il Gran Premio di Gran Bretagna. Massima allerta, intanto, nel circus anche se la Fia ha svelato come siano stati solo due i tamponi risultati positivi su oltre 15mila effettuati.

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.valido per il Gran Premio di Gran Bretagna. Massima allerta, intanto, nel circus anche se la Fia ha svelato come siano stati solo due i tamponi risultati positivi su oltre 15mila effettuati.