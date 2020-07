Giuseppe è il laureato più anziano d’Italia. E questa è la sua storia (Di giovedì 30 luglio 2020) L’invito di Giuseppe è quello di studiare, oggi, domani e sempre e se lo dice lui, che a 96 anni e 10 mesi si è aggiudicato, e meritato, il titolo del laureato più anziano delle università italiane, dovremmo davvero dargli ascolto. questa storia ci conduce dritti a Palermo, è qui che Giuseppe Paternò, nel 2017, decide di riprendere gli studi iscrivendosi al corso di studi di storia e Filosofia conseguendo una meritatissima laurea con 110 e lode. Oggi, in città tutti lo chiamano il dottore Paternò, perché hanno visto e vissuto in prima persona l’impegno di quel nonno prodigio che non si è fermato davanti a nulla per raggiungere il suo obiettivo, quello di laurearsi. La voglia di studiare ... Leggi su dilei

