Giro d’Italia 2020, Spadafora: “Sarà una festa, ne abbiamo particolarmente bisogno” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Il Giro d’Italia è parte della nostra storia, della cultura italiana. Ne abbiamo particolarmente bisogno proprio adesso in cui stiamo finalmente uscendo da una difficile fase a causa dell’emergenza sanitaria. Mi auguro che possa coincidere con questo momento di grande rilancio di tutto il nostro Paese”. E’ il videomessaggio con cui il ministro dello Sport e delle Politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, saluta la presentazione del nuovo percorso della corsa rosa. “L’edizione di quest’anno – rimarca Spadafora durante il Giro Day in corso sui social – sarà particolare. Lo è perché il Giro si svolgerà in autunno ma lo è anche perché segnerà un momento ... Leggi su sportface

