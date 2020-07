Germania, crollo economico devastante: “Non siamo riusciti a reagire” (Di giovedì 30 luglio 2020) L’economia tedesca, il timone d’Europa, se è lei ad andare in crisi, allora dobbiamo preoccuparci tutti. La pandemia da Covid-19 è stata devastante per l’economia tedesca. Il Prodotto Interno Lordo (PIL) tedesco, è sceso del 10,01% nel secondo trimestre del 2020. Secondo gli esperti, una recessione di questo tipo, può avvenire normalmente in tempo di … L'articolo Germania, crollo economico devastante: “Non siamo riusciti a reagire” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fattoquotidiano : Germania, crollo del Pil nel secondo trimestre: -10,1%. È il calo più pesante dal 1970 - GordonMoat : RT @LaStampa: Il Pil in Germania e Usa e le semestrali schiantano le borse europee - ticchiolina : @Virus1979C Anche in Germania crollo record del PIL. Un’ecatombe mondiale. - gralbertazzi : Germania: crollo storico Pil, -10,1% nel secondo trimestre. Disoccupazione al 6,3% - GianniVaretto : Il Pil in Germania e Usa e le semestrali schiantano le borse europee: Francoforte chiude a -3,45%, Milano a -3,28% -