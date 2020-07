Germania, cade in deflazione a luglio (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Frena la crescita dei prezzi in Germania a luglio. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare una variazione tendenziale pari a -0,1%, in pesante decelerazione rispetto al +0,9% del mese precedente. Il dato risulta inferiore alle attese degli analisti (+0,2%). Su base mensile, la variazione dei prezzi è indicata a -0,5%, inferiore al consensus (-0,2%), dopo il +0,6% del mese precedente. L’inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a -0,5% a fronte del +0,8% di giugno e del +0,4% atteso, mentre su anno segna una variazione zero rispetto al +0,8% precedente ed al +0,4% del consensus. Leggi su quifinanza

Soltanto la crescita garantisce il futuro

E sia chiaro che questo vale anche per Paesi solidi e strutturati come la Germania. Il valore della sola Apple in ... E tuttavia saranno molti i caduti in questa lotta per la sopravvivenza.

