Esaote e WDM siglano accordo per la radiologia digitale (Di giovedì 30 luglio 2020) Esaote si era aggiudicata un grosso appalto in Italia nello scorso mese di marzo. Grazie alla collaborazione con WDM, Esaote amplia l'offerta e potenzia la propria capacità di rispondere alle esigenze del mercato internazionale. GENOVA, Italia, 30 luglio 2020 /PRNewswire/



Durante il periodo più caldo dell'emergenza causata dalla diffusione di Covid-19, Esaote - azienda italiana tra i leader mondiali nel settore dei sistemi ad ultrasuoni e di risonanza magnetica dedicata - ha consegnato e installato oltre 50 apparecchi radiologici digitali portatili WDM M40-1A a seguito di aggiudicazioni di gare pubbliche indette dal sistema sanitario nazionale italiano. Un'operazione inedita per Esaote, che ha dimostrato la sua capacità di operare anche in altri settori della diagnostica per immagini e di saper ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Esaote WDM Esaote e WDM siglano accordo per la radiologia digitale Adnkronos Esaote e WDM siglano accordo per la radiologia digitale

Esaote si era aggiudicata un grosso appalto in Italia nello scorso mese di marzo. Grazie alla collaborazione con WDM, Esaote amplia l'offerta e potenzia la propria capacità di rispondere alle esigenze ...

Esaote si era aggiudicata un grosso appalto in Italia nello scorso mese di marzo. Grazie alla collaborazione con WDM, Esaote amplia l'offerta e potenzia la propria capacità di rispondere alle esigenze ...