Contrabbando tabacco tra migranti, operazione Udine-Gorizia (Di giovedì 30 luglio 2020) La Polizia di Udine e Gorizia e la Guardia di Finanza di Gorizia hanno denunciato due fratelli pakistani di 24 e 22 anni, residenti in Germania, e due afghani di 34 e 27 anni, domiciliati a Gorizia, trovati con 660 chilogrammi di tabacco da mastico di Contrabbando. La Squadra Mobile di Udine si è insospettiva notando la presenza di un furgone Mercedes Vito con targa tedesca, i cui occupanti prendevano contatti con alcuni immigrati pakistani gravitanti nella zona della stazione. Il furgone è stato pedinato e fermato a Lucinico (Gorizia), lungo l’arteria usata solitamente per l’ingresso clandestino di richiedenti asilo in Italia.Nel vano di carico sono stati scoperti 26 sacchi contenenti le confezioni di ... Leggi su udine20

