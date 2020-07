Caso camici in Lombardia, la chat che mette nei guai il cognato di Fontana (e il presidente) (Di giovedì 30 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 luglio) La Regione Lombardia e la Dama srl, l’azienda di proprietà di Andrea Dini, cognato di Attilio Fontana, avevano un accordo. A dimostrarlo è un messaggio Whatsapp delle 9 del mattino del 20 maggio – trovato dalla Procura di Milano – che anticipa di due ore il momento in cui la fornitura fu trasformata in donazione. Questo dimostrerebbe, quindi, che Dini era già sicuro sia che la Regione avrebbe accettato la trasformazione, sia che la Lombardia non avrebbe preteso i restanti 25mila camici non venduti. Si complica così la posizione dell’azienda, al centro dell’inchiesta per il rifornimento di camici alla Lombardia durante l’emergenza Coronavirus (sia Dini che ... Leggi su open.online

