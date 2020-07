Brutte notizie per i fan di Beautiful: la soap cancellata dal 3 Agosto (Di giovedì 30 luglio 2020) Beautiful per il mese di Agosto andrà ufficialmente in ferie: Mediaset ha sospeso la programmazione Per gli amanti di Beautiful è in arrivo una brutta notizia. La storica soap opera dal 3 Agosto verrà sospesa e probabilmente fino a settembre. Il pubblico purtroppo dovrà attendere almeno la fine dell’estate prima di vedere Hope scoprire che la figlia Beth è ancora viva. L’ultima puntata italiana di Beautiful verrà trasmessa il 31 luglio. I telespettatori assisteranno ad una crisi tra Liam e Hope. In seguito ad un mix di alcolici e sostanze stupefacenti lo Spencer trascorrerà la notte con Steffy. Doppio appuntamento con Una Vita Stando alle ultime decisioni di casa Mediaset, Beautiful dal 3 ... Leggi su kontrokultura

daneelr_olivaw : Brutte notizie per i #novax: - DFDYR98 : Le brutte notizie per il Toro continuano - DarioConti1984 : Brutte notizie per chi aspettava i nuovi iPhone 12. La pandemia ha creato più scompiglio del previsto: - pastaepatane : @marcosalvati Ma perché deve dare queste brutte notizie a dei poveri bambini - ILOVEPACALCIO : #Atalanta: per #Ilicic brutte notizie. Lo stop sarà lungo - le ultime - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Brutte notizie Atalanta: per Ilicic brutte notizie. Lo stop sarà lungo - le ultime ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero Mafia: sul diario di Chinnici le confidenze di Falcone

incominciarono ad arrivare delle minacce di morte a me direttamente con telefonate a casa”.Dopo la chiamata piu’ brutta “andai da Costa e questi, sconsolato, mi disse: ‘questa e’ una citta’ nella ...

Il rischio paralisi è un brutto ricordo: in arrivo un giudice e altri 3 amministrativi

Un magistrato e altri tre assistenti giudiziari. Sembra lontano il 2019, quando il presidente del Tribunale di Vasto, Bruno Giangiacomo, lanciava l'allarme: l'attività del palazzo di giustizia era a r ...

incominciarono ad arrivare delle minacce di morte a me direttamente con telefonate a casa”.Dopo la chiamata piu’ brutta “andai da Costa e questi, sconsolato, mi disse: ‘questa e’ una citta’ nella ...Un magistrato e altri tre assistenti giudiziari. Sembra lontano il 2019, quando il presidente del Tribunale di Vasto, Bruno Giangiacomo, lanciava l'allarme: l'attività del palazzo di giustizia era a r ...