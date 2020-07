Bari, è stato deciso il futuro di Vivarini: le ultime (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Bari prova a ripartire dopo la delusione della sconfitta nella finale playoff contro la Reggio Audace. La società pugliese blinda il proprio tecnico e getta le basi per il futuro.LA CONFERMAcaption id="attachment 997573" align="alignnone" width="594" Vivarini (getty images)/captionVincenzo Vivarini ha guadagnato la conferma per la prossima stagione col Bari. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, dopo alcune titubanze dovute alla mancata promozione in Serie B, la società ha sciolto ogni riserva e ha deciso di puntare forte sul tecnico ex Empoli ed Ascoli. Nel corso della sua esperienza biancorossa l'allenatore ha collezionato 15 vittorie, 12 pareggi e 1 sola sconfitta. Bari, è stato deciso il ... Leggi su itasportpress

