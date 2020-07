Autismo, in ottobre a Roma laboratorio per ‘Autonomie adolescenti’ (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA – L’adolescenza è un’età difficile, soprattutto se a viverla sono ragazzi con disturbi dello spettro autistico che “in questa fase della vita non hanno alternative. Le famiglie trovano un vuoto dopo i 12 anni di età dei figli e a seguirli sono soprattutto bebysitteraggi, insegnanti di nuoto, tutor per gli apprendimenti, tutte attività che non hanno finalità terapica. Il nostro intento è offrire un aiuto psicoterapico, sia attraverso il progetto di ‘compagno adulto per l’autismo’ che con attività laboratoriali ad hoc”. Eugenia Cassandra, fondatrice presidente e responsabile dei progetti dell’associazione ‘Fiori d’acciaio’, motiva così la partenza ad ottobre a Roma del nuovo laboratorio ‘Crescere con l’Autismo’ per lavorare sulle autonomie dell’adolescente con disturbi dello spettro autistico. Leggi su dire

