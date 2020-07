AUDIO - Giordano: "Berardi? Strano che nessun top club ci punti. Sul record di immobile..." (Di giovedì 30 luglio 2020) L'ex calciatore del Napoli Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di TMW Radio soffermandosi su Domenico Berardi e Ciro immobile: "Berardi? Mi sembra Strano che una squadra importante non ci sia andata in modo deciso. Leggi su tuttonapoli

RaiRadio7 : EraOraPlay del 30 luglio Di e con Maria Cristina Zoppa L'Anno ZERO della MUSICA ANTEPRIMA MEI 2020. Intervista al… - Carmela_oltre : RT @radio3mondo: #LoveIsNotTourism , la campagna per il ricongiungimento dei partner che non hanno legami formali. E poi gli appelli dei ci… - cmlalmada : RT @radio3mondo: #LoveIsNotTourism , la campagna per il ricongiungimento dei partner che non hanno legami formali. E poi gli appelli dei ci… - Radio3tweet : RT @radio3mondo: #LoveIsNotTourism , la campagna per il ricongiungimento dei partner che non hanno legami formali. E poi gli appelli dei ci… - radio3mondo : #LoveIsNotTourism , la campagna per il ricongiungimento dei partner che non hanno legami formali. E poi gli appelli… -

Ultime Notizie dalla rete : AUDIO Giordano Giordano: "Douglas Costa è sempre infortunato, la Juventus deve venderlo". AUDIO! Voce Giallo Rossa All'Arena di Verona brillano le stelle dell'opera lirica con Anna Netrebko e Yusif Eyvazov

Anna Netrebko e Yusif Eyvazov tornano a Verona dopo il trionfale debutto 2019: a loro si uniscono i fuoriclasse internazionali Gubanova e Maestri in un programma unico appositamente pensato per l’Aren ...

rally di salsomaggiore terme: un altro successo di iscritti. saranno 170in gara nel weekend!

Sarà incandescente la sfida anche per lasupremazia in 2 Ruote Motrici dove si cimenteranno in S1600 De Stefani,Giordano, Penserini e Veronesi mentre in A7 ci sarà D’Arcio. Da nonsottovalutare le R2 ...

Anna Netrebko e Yusif Eyvazov tornano a Verona dopo il trionfale debutto 2019: a loro si uniscono i fuoriclasse internazionali Gubanova e Maestri in un programma unico appositamente pensato per l’Aren ...Sarà incandescente la sfida anche per lasupremazia in 2 Ruote Motrici dove si cimenteranno in S1600 De Stefani,Giordano, Penserini e Veronesi mentre in A7 ci sarà D’Arcio. Da nonsottovalutare le R2 ...