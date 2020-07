Un tuffo in piena notte, 25enne annegato nel lago (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il giovane è stato trovato a 2,60 metri di profondità. Inutile il trasporto in ospedale. Leggi su media.tio.ch

Giovani si tuffano nel porto. È caos movida a Ponza

AGi - Hanno trascorso il pomeriggio sulla bellissima spiaggia del Frontone a Ponza e al ritorno hanno pensato bene di gettarsi in acqua dalle imbarcazioni del servizio di trasporto pubblico nel bel me ...

Il cuore di Nathanel ha cessato di battere: ecco chi era il 14enne morto dopo un tuffo nel fiume

Porcia: il dolore della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra del basket e di chi per primo lo aveva soccorso sul Meduna PORCIA. Il suo cuore ha smesso di battere lasciando nel dolore la fami ...

