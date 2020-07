Udinese Lecce 0-0 LIVE: fischio d’inizio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Alla Dacia Arena, la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Udinese e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla Dacia Arena, Udinese e Lecce si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Lecce 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio – si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Udinese Lecce 0-0: risultato e tabellino Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Okaka, Nestorovski. A disposizione: Nicolas, Perisan, Lasagna, Ballarini, Mazzolo, Palumbo, Oviszach, Compagnon, Lirussi, Zeegelaar, De Maio. Allenatore: ... Leggi su calcionews24

