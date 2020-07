Tamponi a commercianti, replica di Confcommercio: “Iniziativa infelice e inopportuna” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPollica (Sa) – Nel prendere atto della comunicazione resa nota, ieri, dal Sindaco di Pollica, Stefano Pisani, dove si manifesta l’invito rivolto a titolari e dipendenti di imprese commerciali e turistiche a sottoporsi volontariamente al tampone COVID-19, non tarda ad arrivare la risposta da parte della delegazione Confcommercio Campania Costa del Cilento Nord, a commento dell’iniziativa ritenuta intempestiva ed inopportuna. “La finalità di tutela generale della salute pubblica non è in discussione, ma questo insieme ad altri interventi di prevenzione e monitoraggio degli ingressi e presenze nel Comune andava gestita in tempi e modalità diverse, a partire dalla fine del lockdown od, almeno, dai primi di giugno, attraverso una serie di misure di progressiva analisi della ... Leggi su anteprima24

