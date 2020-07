Spagna, Almeria: un giocatore positivo al Covid-19 (Di mercoledì 29 luglio 2020) C’è un caso di positività al Covid-19 nell’Almeria. Come comunicato ufficialmente dal club spagnolo un calciatore, asintomatico, è risultato positivo al Coronavirus ed è stato posto in isolamento in attesa del secondo tampone di conferma. Sono in programma dei lavori di sanificazione nel centro di allenamento con conseguenti test a tutto lo staff e attualmente gli allenamenti del club sono stati sospesi. L’Almeria, quarto in Segunda Division, ha ancora in programma i playoff dove si giocherà la promozione in Liga. Leggi su sportface

Emery Villarreal – Dopo 4 stagioni Unai Emery torna ad allenare nella sua Spagna. Il tecnico, dopo la non facile esperienza in Premier League con l’Arsenal, ripartirà dal Villarreal. Questo il comunic ...

Il tecnico basco torna quindi in Spagna dopo 4 anni ... Mosca (nella stagione 2011/2012), Valencia (dal 2008 al 2012) e Almeria (dal 2006 al 2008). (ITALPRESS). tre 23-Lug-20 12:43 ...

