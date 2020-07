Sondaggi politici Noto: lo smart working piace agli italiani (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lo smart working ha conquistato gli italiani. A sostenerlo è un’indagine condotta da Noto per Il Sole 24 Ore. Nato come una necessità ai tempi del Covid-19, questa modalità di lavoro sembra aver conquistato gran parte dei dipendenti e delle aziende. Nonostante le restrizioni siano state allentate, il 47% continua a lavorare da casa mentre il 30% lo fa ma solo alcuni giorni/ore. Il 53% rivela che si tratta di una scelta imposta dalla società in cui lavora mentre il 47% afferma che trattasi di libera scelta. Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi politici Noto: smart working, per il 55% ha avuto effetti positivi Il 55% di chi fa smart working rivela ... Leggi su termometropolitico

