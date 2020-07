Scostamento di bilancio, via libera da Senato e Camera. A Palazzo Madama il governo arriva a quota 170 «sì» (ne servivano 160) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 luglio) Con 170 «sì», 4 contrari e 133 astenuti, il Senato ha dato il via libera al terzo Scostamento di bilancio per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Venticinque miliardi di euro indispensabili per prorogare la cassa integrazione e per i sussidi che il governo Conte vuole erogare nella seconda metà dell’anno. La cifra si aggiunge ai 20 e ai 55 miliardi di Scostamento già autorizzati dal parlamento nei mesi di marzo e aprile. In base all’articolo 81 della Costituzione, per ottenere uno Scostamento di bilancio è necessaria la maggioranza assoluta in un voto di entrambe le Camere. Se alla Camera, i deputati di Movimento 5 stelle, Partito ... Leggi su open.online

