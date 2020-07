Roma, il Siviglia annuncia: "Un positivo durante gli ultimi test" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Siviglia, SPANGA, - Rilevato un nuovo caso di Coronavirus nel Siviglia che ha diramato il seguente comunicato sul sito ufficiale: 'Il Siviglia annuncia che a seguito dei test PCR eseguiti domenica ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Roma Siviglia Roma-Siviglia: data, programma, orario, tv, streaming, dove si gioca. Europa League 2020 OA Sport Europa League, Siviglia senza pace: c’è un positivo al Coronavirus

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - E' risultato positivo al coronavirus un giocatore del Siviglia, formazione che il 6 agosto affronterà la Roma negli ottavi di Europa League, a Duisburg. Il club spagnolo ...

