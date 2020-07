Riccardo Scamarcio è diventato papà: è nata sua figlia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una gravidanza lontanissima dalle luci dei riflettori, tanto che solo poche settimane fa è trapelata e adesso Riccardo Scamarcio è già diventato padre. La moglie, sposata in gran segreto, è Angharad Wood, manager di una agenia di attori e scrittori con sede a Londra. Lei ha già una figlia mentre per l’attore è la prima. Il parto è avvenuto a Roma al Fatebenefratelli e ad aiutarli con la logistica e i trasporti c’era il fratello di Riccardo, come testimoniano le foto pubblicate da Diva e Donna in cui si vede il fratello dell’attore uscire dall’ospedale con la piccola in una culla di vimini. Riccardo Scamarcio diventa papà, primo figlio da Angharad Wood Verissimo, Riccardo ... Leggi su tvzap.kataweb

