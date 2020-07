Prima riunione del Governo sul Recovery Fund, stime riviste al rialzo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mentre il Governo si riunisce per la Prima volta sul tema Recovery Fund, i tecnici del Parlamento rivedono al rialzo la cifra destinata all’Italia Buone notizie per il nostro Paese sul fronte Recovery Fund. Nello stesso giorno della Prima riunione del Governo sul tema “aiuti Europei” in arrivo, i tecnici dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio hanno rivisto al rialzo le cifre destinate all’Italia da parte dell’Unione Europeo. Secondo gli ultimi calcoli, il beneficio netto per il nostro paese sarà di oltre 46 miliardi di euro, la cifra più alta dell’Eurozona. Come riporta “Il Fatto Quotidiano”, la Spagna, subito dietro, avrebbe un ... Leggi su zon

