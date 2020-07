Pietro Maso percepiva il reddito di cittadinanza. La notizia su Oggi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Pietro Maso, che nel 1991 uccise i genitori a colpi di spranga, ha ricevuto il reddito di cittadinanza, il sussidio riservato dallo Stato a chi guadagna meno di 9.360 euro l’anno. La notizia è contenuta in un articolo del settimanale Oggi, in edicola domani.La lista in cui compare Maso, spiega il settimanale, risale alla fine del 2019 e, secondo li suo legale, Marco De Giorgio, se fosse stato concesso, stando alla Legge, il sussidio dovrebbe essere stato sospeso nei mesi scorsi. A causa della gravità del reato, infatti, Maso è interdetto “in perpetuo ” dai pubblici uffici. Leggi su huffingtonpost

