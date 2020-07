Petrolio scambia in rialzo. EIA annuncia inatteso crollo scorte greggio (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Calano a sorpresa le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 24 luglio 2020, sono scesi di oltre 10,6 milioni a 526 MBG contro attese per un incremento pari a +0,4 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un incremento di 0,5 milioni a 178,4 MBG, contro attese per un calo di 0,3 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato un aumento di 0,7 milioni a quota 247,4 MBG (era atteso un calo di 0,7 milioni). Le riserve strategiche di Petrolio restano invariate a 656,1 MBG. Frattanto, il Petrolio prosegue gli scambi in rialzo, con il Light Crude statunitense che ... Leggi su quifinanza

