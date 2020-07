Padre Dall’Oglio, la sorella Immacolata: “Non si dimentichi la Siria. Fare luce sul destino di un singolo vuol dire fare luce su processi più ampi” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Il mio appello è quello di non dimenticare la Siria. Paolo è stato rapito perché aveva sentito che la sua missione era quella di stare vicino al popolo Siriano. Il fenomeno degli scomparsi è un crimine dell’umanità che non ha ancora ricevuto sufficiente chiarezza, sia per gli scomparsi governativi che per quelli dell’Isis, e questa è una responsabilità internazionale. Ricordare Paolo è un modo per sollecitare che si faccia luce sul suo destino, che forse non conosceremo mai. fare luce sul destino di singoli vuol dire fare luce su ... Leggi su ilfattoquotidiano

