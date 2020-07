Nick Cave vuole un pianoforte Fazioli ma l’azienda italiana non sa chi sia: “Chi è? È un attore?” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Essere uno dei più grandi cantautori esistenti, uno dei pilastri della musica moderna, e sentirsi chiedere “chi è” prima di avere il telefono riattaccato in faccia. È quanto successo a Nick Cave con l’azienda italiana Fazioli: il musicista ha chiesto tramite il suo manager di poter avere uno dei loro pianoforti e questi gli hanno riattaccato il telefono dicendo di non conoscere Cave. Una situazione inaspettata e surreale che lui stesso ha voluto raccontare in un post. Tutto è iniziato dopo l’ultimo concerto che il grande artista australiano ha tenuto all’Alexandra Palace di Londra: lì per la prima volta si è esibito proprio con un pianoforte Fazioli, strumento prodotto in Italia a Sacile in ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Nick Cave chiede un pianoforte Fazioli in regalo, ma l'azienda italiana non sa chi sia - DjChiamaItalia : Nick Cave vuole un piano Fazioli ma nell'azienda (italiana) non lo conoscono: 'Chi è, un attore?' - giusy_rossitto : RT @rockolpoprock: Il cantautore ai fan: 'Grazie, vi state premurando per me, ma non è necessario. Ha ragione chi mi ha scritto questa fras… - nantithat : il nick cave che vive rent free nella mia testa vs il nick cave vero che mi urla di non sentirmi disforico ogni vol… - RobyDeLucaUITO : RT @SkyTG24: Nick Cave chiede un pianoforte Fazioli in regalo, ma l'azienda italiana non sa chi sia -