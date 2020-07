Napoli, difesa incerottata e attacco spuntato: i dolori di Gattuso (Di mercoledì 29 luglio 2020) Oltre al danno la beffa: il Napoli esce con le ossa rotte dal Meazza e il modo di dire potrebbe non essere totalmente infondato. Alla sconfitta con l' Inter che ha spiattellato in faccia a Gattuso i ... Leggi su quotidiano

moruz87 : Ha poi aggiunto 'Messi all'Inter non lo vedo bene, hai visto inter napoli ieri si?Inter non ha giocato, tutti in di… - AngeloVarvara : @Michela78105447 @DavidBasco86 E la difesa l’aveva registrata molto meglio al Milan di quanto non abbia fatto a Napoli, per il momento - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Emergenza in difesa: Setién avrà a disposizione solo Piqué per la sfida di Champions con il Napoli https:/… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Emergenza in difesa: Setién avrà a disposizione solo Piqué per la sfida di Champions con il Napoli https:/… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Emergenza in difesa: Setién avrà a disposizione solo Piqué per la sfida di Champions con il Napoli https:/… -