Microsoft Edge Dev: novità versione 86.0.587.0 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Microsoft ha rilasciato ieri un nuovo aggiornamento del browser Edge per gli utenti Insider che utilizzano la versione Dev: si tratta della versione 86.0.587.0. Novità in questa versione Novità principali: Adesso è possibile impostare un’immagine personalizzata come sfondo della pagina Nuova scheda. Per farlo è sufficiente: cliccare sull’icona ingranaggio nella “Nuova scheda” > Cliccare su “Personalizza” > Mettere una spunta su “La tua immagine” sotto la voce “Sfondo”. Il layout dei Collegamenti rapidi nella pagina Nuova scheda è stato rivisto. Ora è possibile aggiungere elementi alla Raccolte anche dalle finestre InPrivate. Nella pagina Nuova scheda InPrivate è stato aggiunto un ... Leggi su windowsinsiders

Xbox Series X - Tutti i giochi confermati: first party, esclusive e console launch exclusives

Pian piano, stanno iniziando ad essere annunciati i primi titoli per Xbox Series X, un piccolo antipasto di tutto ciò che ci troveremo a giocare in seguito al lancio previsto per la fine del 2020.

Supporto riattivato per la ricerca nella barra laterale in PDF ora che la funzionalità è stata fissata. Aggiunta la possibilità di utilizzare un’immagine personalizzata come nuovo sfondo della pagina ...

