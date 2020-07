Live Lazio-Brescia 0-0: Immobile punta il record di Higuain (Di mercoledì 29 luglio 2020) Si affrontano all'Olimpico per la 37esima giornata di campionato Lazio e Brescia. I capitolini vengono dal larghissimo successo di Verona, 1-5 il finale, e partecipano allo sprint con Inter e... Leggi su ilmattino

juventusfc : #JuveLazio, il post match sul nostro sito e sulla nostra App ???? Report ? - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Viviamo insieme il post-partita di #JuveLazio! Con noi c'è Sandro #Campagna, CT del Settebello!!… - infoitsport : Lazio-Brescia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - sportli26181512 : LIVE Alle 19.30 Lazio-Brescia: Immobile lotta per il record e il secondo posto: LIVE Alle 19.30 Lazio-Brescia: Immo… - wwelivex : !!! LIVE STREAMING HD #Italian Serie A live stream Hellas Verona vs SPAL Lazio vs Brescia Sampdoria vs AC Milan… -