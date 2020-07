Lazio – Brescia – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ritorna subito in campo la Lazio, che affronterà il Brescia in una sfida di campionato valida per la 37esima giornata di Serie A, la penultima. La gara avrà inizio alle ore 19.30 presso lo stadio Olimpico di Roma oggi mercoledì 29 luglio. L’eccellente campionato della Lazio sta per concludersi, e nonostante qualche rimpianto per aver “ceduto” nel finale di campionato nella lotta scudetto contro la Juventus, l’obiettivo di raggiungere la zona Champions League è stato raggiunto: adesso i biancocelesti vorranno riconquistare la seconda posizione in campionato e far segnare più reti possibili al capocannoniere del campionato, Ciro Immobile (attualmente a quota 34 marcature) in ottica Scarpa D’Oro e magari per eguagliare il record di Gonzalo Higuain che pochi anni fa ... Leggi su giornal

