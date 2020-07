L’Athena nuda di Portland si racconta in un podcast: «Volevo dimostrare che è un movimento non violento» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Era apparsa all’improvviso, come in un film, nuda davanti ai poliziotti in tenuta antisommossa nella notte americana. Un richiamo a quando gli hippies degli anni Sessanta e Settanta, nella migliore tradizione della disobbedienza civile non violenta, regalavano fiori alle guardie mandate per reprimere le contestazioni. Nessuno sapeva chi fosse o cosa l’avesse portata a denudarsi e a fare dello yoga sul cemento bagnato di una strada di Portland nell’Oregon (Usa) dove le proteste di Black Lives Matter vanno avanti da più di 60 giorni, anche se la provocazione nei confronti degli agenti federali era palese. Battezzata “Athena nuda” dal giornalista che per primo l’ha immortalata, a distanza di qualche giorno dal 18 luglio ha raccontato la sua storia in un ... Leggi su open.online

