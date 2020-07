Killroy Was Here: il trailer dell'horror di Kevin Smith (Di mercoledì 29 luglio 2020) Kevin Smith ha lanciato il trailer del suo nuovo progeto horror low budget, l'antologico Killroy Was Here, film di mostri ispirato al celebre graffito. Durante il Comic-Con@Home Kevin Smith ha lanciato il trailer della sua nuova fatica, l'horror antologico low budget Killroy Was Here, che dovrebbe uscire a inizio 2021. La frase scelta per il titolo è ispirata a un'opera apparsa durante la seconda Guerra Mondiale che ritrae un uomo calvo con il naso grande mentre guarda oltre un muro, che afferra con le dita di entrambe le mani. Smith presentato il progetto antologico come un "film di mostri nel senso del racconto classico con una morale. Nessuno ... Leggi su movieplayer

Screenweek : #KevinSmith torna all'horror con un film antologico realizzato in collaborazione con gli studenti di un college d'a… - Screenweek : #KillroyWasHere #KevinSmith si dà allo slasher, ecco il trailer - badtasteit : #KillroyWasHere, ecco il trailer del nuovo film horror di Kevin Smith - leganerd : Kevin Smith presenta il trailer del suo nuovo film horror Killroy was Here ? - CronCineRomagna : RT @3cinematographe: #KevinSmith ritorna al cinema horror con #KillroyWasHere, basato sulla creatura dei graffiti divenuti celebri durante… -

Ultime Notizie dalla rete : Killroy Was Killroy Was Here: il trailer dell'horror di Kevin Smith Movieplayer.it Killroy Was Here: il trailer dell'horror di Kevin Smith

Kevin Smith ha lanciato il trailer del suo nuovo progeto horror low budget, l'antologico Killroy Was Here, film di mostri ispirato al celebre graffito. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 29/07/2020 Durant ...

Killroy Was Here - Trailer

Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma ...

Kevin Smith ha lanciato il trailer del suo nuovo progeto horror low budget, l'antologico Killroy Was Here, film di mostri ispirato al celebre graffito. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 29/07/2020 Durant ...Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma ...