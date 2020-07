Il fratello di Osimhen: “Gattuso lo ha convinto dicendogli che punta molto su di lui” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Continua a tenere banco la questione Osimhen, in attesa dell’ufficialità del passagio al Napoli che, secondo alcuni dovrebbe arrivare oggi il fratello del calciatore Andrew Osimhen ha parlato a radio Punto Nuovo Quando Victor diventerà un nuovo calciatore del Napoli? «Non mi è permesso dire molto a riguardo, ma tranquilli l’annuncio arriverà molto presto. Quando ha saputo dell’interesse del Napoli, mi chiamò e mi raccontò tutto. Non era molto convinto all’inizio e, dalla mia, ho provato a fargli capire di non prestare troppo attenzione ai rumors di mercato. Poi, nei mesi successivi, la situazione si è sviluppata come sapete: una volta che Victor è tornato in Francia mi ha ... Leggi su ilnapolista

