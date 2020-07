Giulia De Lellis allarma i fan per la sua sparizione dai social, ecco il motivo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giulia De Lellis è sparita dai social per sottoporsi ad un nuovo tampone Giulia De Lellis è sparita dai social per qualche ora ed i suoi follower si sono subito allarmati. L’influencer si è ritrovata a dover dare spiegazioni sulla sua improvvisa assenza ed ha raccontato che è scomparsa a causa di problemi di salute improvvisi dei quali non si è capita la natura. Stava bene, si è ammalata all’improvviso. In particolare la ragazza spiega di avere avuto febbre altissima non motivata, essendo ipocondriaca ha avuto paura di aver contratto qualunque malattia al mondo, coronavirus compreso, di conseguenza ha fatto tutti i tamponi necessari per poter stare un po’ più serena. Tutti negativi. Poi ha spiegato di ... Leggi su kontrokultura

