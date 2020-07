Germania, altri 684 casi nelle ultime 24 ore: l’indice di contagio nel Paese resta sopra 1 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non si abbassa il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Germania nelle ultime 24 ore: sono 684, contro i 633 positivi registrati lunedì, come riportano gli ultimi dati del Robert Koch Institut. Il livello di diffusione del contagio, misurato dal fattore R0, si mantiene costante a 1,25 (rispetto a 1,28 del giorno precedente). Anche il fattore di contagio misurato sui sette giorni precedenti rimane su soglie non ancora allarmanti (1,12), ma comunque superiore al valore di 1 che anche la stessa cancelliera Angela Merkel aveva indicato come soglia di guardia. Un R0 sopra 1 significa infatti che una persona con il coronavirus in media infetta più di un’altra persona. Il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, lunedì aveva messo in ... Leggi su ilfattoquotidiano

L'aumento del numerod ei contagi da Covid-19 induce alcuni governi europei a temere che il si possa scatenare una seconda ondata della pandemia, mettendo così a rischio la stagione turistica estiva ch ...

Sono 101 i nuovi casi di coronavirus diagnosticati nelle ultime 24 ore in Cina, 98 dei quali trasmessi localmente. Lo hanno comunicato le autorità sanitarie locali, sottolineando preoccupazione per la ...

