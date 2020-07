Elmas vicino al rinnovo. Presto arriverà anche il prolungamento di Gattuso (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Napoli lavora alacremente anche sul fronte dei rinnovi. Uno dei prossimi calciatori a prolungare il contratto in azzurro potrebbe essere Elmas. Secondo quanto scrive Il Mattino, infatti, la trattativa non dovrebbe incontrare alcun ostacolo. Inoltre, il club di De Laurentiis Presto parlerà con Gattuso per rinnovare anche il suo accordo. Il tecnico non ha fretta ma preferirebbe iniziare il prossimo campionato con il rinnovo già firmato e non con i dubbi sul prolungamento rispetto all’attuale accordo in scadenza nel 2021. L'articolo Elmas vicino al rinnovo. Presto arriverà anche il prolungamento di Gattuso ilNapolista. Leggi su ilnapolista

48' – Lukaku ci prova di testa su un cross dalla destra. Bello stacco ma tiro centrale: blocca Meret. 63' – Elmas vicino al palo! Mancino dal limite, leggermente defilato sulla sinistra e incrociato ...

L’Inter soffre col Napoli ma resta seconda. Ha la rabbia per vincere l’Europa League, e Lautaro si ribella

Nuova maglia, vecchia Inter, capace di vincere senza sprecare altre occasioni. E così, con questo 2-0 contro il Napoli, per la verità troppo severo pensando all ...

