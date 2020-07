DAYDREAMER, anticipazioni puntata di giovedì 30 luglio 2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di giovedì 30 luglio 2020:Leggi anche: GRANDE FRATELLO VIP 5 a settembre: il promo è già in onda!Dopo un’accurata selezione, lo staff della Fikri Harika determina che è DAYDREAMER la sceneggiatura inedita che merita di essere utilizzata per girare un nuovo spot. Tutti quanti ignorano però che la stessa è stata scritta da Sanem, la quale non sembra intenzionata a rivelarlo se non a Ceycey, già a conoscenza della verità. Tuttavia, entro poco tempo la Aydin è costretta ad ammettere di essere l’autrice del copione, cosa che la porta a dover collaborare con la nevrotica Deren. Grazie alla sceneggiatura, Sanem viene inoltre promossa come “aspirante ... Leggi su tvsoap

MediasetPlay : Pronti ad una nuova settimana di #Daydreamer? Fan a raccolta: su Mediaset Play è tempo di anticipazioni! ?? - Teresa27729893 : Avete le anticipazioni di oggi? #DayDreamer - redazionetvsoap : #DayDreamer Sarà gelosissima, ecco le #anticipazioni - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni sull'episodio del 29 luglio - infoitcultura : Daydreamer: OSMAN farà a pugni, per colpa di chi? Anticipazioni -