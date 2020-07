Convocati Juventus, le scelte di Sarri: svelato il mistero Ronaldo. Out Dybala (Di mercoledì 29 luglio 2020) Convocati Juventus- Dopo la conquista matematica dello scudetto, la Juventus farà visita al Cagliari in vista della sfida valida per la 37^ giornata di campionato. Ci sarà Cristiano Ronaldo, il quale non riposerà e proverà l’assalto alla classifica marcatori sfidando Immobile nelle ultime due giornate di campionato. 34 gol per l’attaccante biancoceleste, 31 per l’attaccante portoghese, testa a testa serratissimo. Convocati Juventus, le scelte di Sarri in vista della sfida contro il Cagliari La Juventus arriverà in Sardegna in tarda serata. Come noto non ci saranno Dybala e Douglas Costa, entrambi fermi ai box per infortunio. La Joya potrebbe recuperare entro pochi ... Leggi su juvedipendenza

