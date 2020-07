CinemAmbiente in Valchiusella 2020 al via domani, ecco il programma (Di mercoledì 29 luglio 2020) CinemAmbiente in Valchiusella 2020 prende il via domani e si concluderà il 9 agosto 2020, ecco la prima tranche del programma. Ormai appuntamento fisso dell'estate green, CinemAmbiente in Valchiusella prende il via domani giovedì 30 luglio. Per tutte le proiezioni e tutti gli eventi, a ingresso e partecipazione gratuiti, sono aperte le prenotazioni (obbligatorie) sul sito www.CinemAmbiente.it. GIOVEDÌ 30 LUGLIO, BROSSO La prima tappa di CinemAmbiente in Valchiusella 2020 è giovedì 30 luglio a Brosso, dove in serata verrà proiettato il film La Glace et le Ciel (piazza Sclopis, ore 21.30), di Luc Jacquet, con cui ... Leggi su movieplayer

