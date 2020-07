Bianco/Gospel di Gemitaiz e Mace anticipa un documentario e raccoglie proventi destinati a una ONG (video) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Bianco/Gospel di Gemitaiz e Mace nasce per puro caso. Il rapper, il produttore e il regista Manuel Marini erano partiti per il Mozambico per fare una vacanza, noleggiare un'auto ed esplorare le coste e i paesaggi. La passione per il loro lavoro, tuttavia, li ha travolti al punto di lasciarsi ispirare da quella realtà per aprire un nuovo progetto. Bianco/Gospel di Gemitaiz e Mace è nata tra quelle strade e quella gente, con un testo che prendeva forma giorno dopo giorno e un beat che attingeva dalle vibes del Mozambico. Il risultato è questo doppio singolo accompagnato da un doppio video di cui il trio ha curato ogni aspetto, dalla composizione alla regia. Il singolo documenta e rende grazie, rendendo il ... Leggi su optimagazine

