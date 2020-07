The Umbrella Academy 2 su Netflix è un viaggio ambizioso negli anni ’60 tra razzismo, omofobia e follia (recensione) (Di martedì 28 luglio 2020) Un salto negli elettrizzanti anni Sessanta: così ritroviamo la famiglia Hargreeves all'inizio di The Umbrella Academy 2. Dopo gli eventi della scorsa stagione, Numero Cinque ha teletrasportato i suoi fratelli indietro nel tempo per sventare l'apocalisse scatenata da Vanya. Il nuovo ciclo di episodi debutta su Netflix il 31 luglio, ma noi di OM abbiamo visto in anteprima tutti gli episodi di The Umbrella Academy 2 e possiamo dirvi questo: preparatevi a una stagione più complessa ma decisamente più interessante.Lo scorso anno, la serie tv, basata sull'omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, aveva iniziato a delineare le personalità dei protagonisti, i fratelli Hargreeves, ciascuno dotato di un poter fuori dal comune. Così ... Leggi su optimagazine

